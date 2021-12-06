Завтра в БНТУ открывается X Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства

Юбилейный форум проводится БНТУ под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства при участии Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Изначально он задумывался инициаторами как универсальная площадка для повышения привлекательности среди молодежи инженерных специальностей, поддержки талантливой молодежи, одержимой техническими науками, создания базы для решения важных научно-технических задач, стоящих перед Союзным государством.
На сей раз помимо пленарного заседания работа форума будет вестись в шести секциях по разным направлениям инженерных наук. А центральным событием станет бизнес-бой, где молодые изобретатели представят на суд авторитетного жюри свои инженерные бизнес-проекты. Наиболее значимые из них впоследствии получат организационную и финансовую поддержку.
Предполагается, что в форуме примут участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, член Совета Федерации Федерального собрания России Алексей Рапота, десять лет назад активно поддержавший инициативу о проведении форумов, руководители белорусских министерств и ведомств, ведущих предприятий, представители ряда российских вузов инженерного профиля.
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