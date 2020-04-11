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Завтра православные верующие отпразднуют Вербное Воскресенье

Синод Белорусской Православной Церкви: никакие страхи, уныние или отчаяние не должны овладевать нашим сознанием в эти дни, пишет church.by.


Светлый день почитаем у христиан, несет исцеление и веру людей в Господа. В Cвященном Писании сказано, что Христос въехал в город, осознавая о предстоящих событиях в Иерусалиме, которые его ожидают. Местные жители встречали Иисуса с пальмовыми ветвями как освободителя от чужеземного господства. 

В наших широтах вместо пальмовых ветвей верующие используют вербные. Именно это растение начинает расцветать первым в канун Пасхи. Собирают ветви за день до празднования Вербного воскресенья, на Лазареву субботу. 

В связи с осложнившимися условиями на фоне распространения коронавируса многие верующие задумываются над тем, как провести этот день правильно, не нанеся вреда здоровью себе и окружающим.

Священнослужители отмечают: двери православных храмов в преддверии светлых праздников не закрываются. Но не исключают, что в случае плохого самочувствия, если есть возможность самостоятельно освятить веточки первого цветущего дерева в домашних условиях, стоит ею воспользоваться. Это можно сделать с помощью святой воды, которая хранится в доме после Крещения Господнего. Если прихожане захотят все же прийти к храму, чтобы приобрести уже освещенную вербу или присутствовать на богослужении, стоит соблюдать безопасную дистанцию в полтора-два метра друг от друга, заходить в храм небольшими группами. Для того, чтобы богослужение могли услышать и на улице, в некоторых белорусских храмах будут установлены усилительная аппаратура и громкоговорители. 

По традиции святой вербой нужно слегка «побить» своих родных. К слову, наши предки считали, что это придаст здоровья и благополучия, а также защитит от дурного глаза и порчи. Освященную вербу наши предки ставили в красный угол около икон. Данная традиция сохранилась и сегодня. В Вербное Воскресенье запрещается работать. Лучше этот праздник провести дома в окружении родных людей. 

Согласно народным поверьям, освященные вербные веточки имеют целебные свойства. Почки на ветках вербы разрешалось даже срывать и съедать. Считалось, что это может укрепить здоровье. Ветки вербы раскладывали также у изголовья заболевших, прикладывали к больному месту. Некоторые хозяйки добавляли вербные почки в выпечку или пекли хлеб в виде ветки вербы. Когда почки раскрывались, из них хозяйки готовили вербную кашу. На Руси считали, что она поможет не только исцелить, но и придает мужественности. Молодые люди изготавливали из вербных почек талисманы.

Предки примечали: если в этот день ветряная погода, то таким же ожидалось и лето. Хорошая погода в этот день предсказывала богатый урожай.
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Фото: Марина КУЗЬМИЧ
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