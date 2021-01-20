Завтра в Беларуси ожидается потепление. Свисающий с крыш и козырьков лед может представлять опасность. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.
Фото: БЕЛТА
В МЧС отмечают, что такое явление часто становилось причиной травм и даже гибели людей.
Работники МЧС призывают соблюдать следующие правила – они позволят сохранить здоровье и имущество:
- при обнаружении сосулек в обязательном порядке обратится обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб устранят опасность;
- будьте более внимательны и обращайте внимание на крыши со скоплением снега и наледи, старайтесь обходить места возможного обрушения;
- расскажите Вашим детям об опасности и мерах предосторожности;
- не оставляйте Ваши автомобили вблизи строений, на крышах и карнизах которых образовались сосульки;
- если во время прогулки Вы услышали над головой шум, не стоит пытаться узнать его источник, немедленно прижмитесь к стене здания или под крышу – она станет укрытием.
Опубликовано:
551
Завтра потепление: в МЧС напомнили об опасности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter