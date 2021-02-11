ЕДИНСТВО. Развитие. Независимость. Под таким слоганом сегодня в Минске открывается VI Всебелорусское народное собрание.







В качестве гостей на Всебелорусское народное собрание приглашены представители ФНКА «Белорусы России» во главе c Сергеем Кандыбовичем. А накануне они пообщались с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.



ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОСОЛЬСТВОМ РФ В МИНСКЕ

Это важнейшее событие в жизни государства, о котором много говорят, пишут и еще больше от него ждут. Ведь именно в процессе этого общенационального диалога определяется курс развития страны на ближайшие пять лет. И что особенно примечательно, эту стратегию обсуждают и принимают не кулуарно в высоких кабинетах власти, а, что называется, всем миром. За годы независимости Всебелорусское народное собрание зарекомендовало себя как эффективный институт прямого народовластия.На два дня в Минск съехались представители всех регионов, всех социальных групп, трудовых коллективов, люди разных возрастов и профессий, делегаты от общественных объединений и политических партий. Всего 2700 делегатов и приглашенных. Естественно, будут звучать разные мнения, идеи, предложения. Критика, если она конструктивная, всегда востребована и полезна. Только в дискуссиях рождается истина. В этом смысле Всебелорусское народное собрание воспринимается как эффективная площадка для консолидации общественного мнения.Слушать и слышать готовы каждого. Поэтому еще задолго до начала форума по всей стране работали диалоговые площадки. Каждая из них — это своеобразный мозговой штурм по ключевым вопросам социально‑экономической стратегии на 2021—2025 годы. На повестке дня и совершенствование общественно‑политического устройства страны. В этом, кстати, одна из особенностей нынешнего Собрания. Абсолютно по всем темам каждый желающий мог донести свою позицию до руководства страны через общественные приемные и электронные обращения. Но и это еще не все. Государство решило подойти к ­изучению запросов людей более основательно.В преддверии Всебелорусского вече Президент поручил провести крупное социологическое исследование. Смысл этой работы Александр ­­­Лукашенко объяснил так:— Выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что‑то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей.Проведенное исследование во многом получилось уникальным. Во‑первых, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. В разы больше, чем при обычных социологических опросах. Социологи, волонтеры опрашивали респондентов на предприятиях, в больших и малых населенных пунктах. Важно было получить объективный срез общественного мнения по тем вопросам, которые волнуют людей и от которых зависит будущее Беларуси.Во‑вторых, принципиальным требованием Президента была анонимность исследования. О том, где конкретно, в какой день и кто будет проводить опросы, не знали ни социологи, ни респонденты.Люди, не указывая своих данных, отвечали на вопросы анкеты, которые сразу же опечатывались и направлялись в единый независимый центр для аналитики. Причины такой конфиденциальности абсолютно объяснимы: получить максимально объективную информацию и исключить всякую возможность влияния на окончательные результаты исследования. А для пущей достоверности и большего доверия к ним в проведении социологических опросов были задействованы зарубежные социологические службы.Любопытно, что сами социологи отмечают колоссальный интерес населения к исследованию. Людям было не просто интересно, они искренне желали высказать свое мнение. Для них важно быть услышанными, и они хотели воспользоваться этим шансом донести свое мнение до руководства страны, чтобы их позиция легла в основу принятия решений. Это чувство сопричастности к общему делу присутствовало на всех этапах исследования.Ну а для власти в преддверии такого масштабного события, как Всебелорусское народное собрание, крайне важно услышать, проанализировать и учесть весь спектр мнений. Ведь речь идет о стратегически важных для страны вопросах, решать которые белорусскому народу предстоит в ближайшем будущем.