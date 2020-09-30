Завтра лучших представителей социальной службы наградят за работу с пожилыми в период эпидемии COVID-19

Пожилые люди и инвалиды оказались особенно уязвимыми перед коронавирусной инфекцией. В отношении этой категории граждан социальная служба предприняла меры дополнительной защиты. С 20 марта территориальные центры социального обслуживания населения организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Дома-интернаты и другие стационарные учреждения социального обслуживания с апреля стали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции. Персонал работал по 14 суток, не выходя за пределы учреждения. Ежедневно контролировалось состояние здоровья проживающих и сотрудников. Был сформирован и поддерживается до сих пор месячный запас средств индивидуальной защиты и профилактики, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. Все это позволило предотвратить массовое инфицирование проживающих. Сейчас почти все стационарные учреждения перешли на обычный режим деятельности. А далее режим работы будут корректировать с учетом актуальной эпидемиологической обстановки.



