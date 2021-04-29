Завтра и в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта развернется большая Пасхальная ярмарка

Свою продукцию представят 20 организаций потребкооперации со всей страны. Общая протяженность торговых рядов – более 150 метров. На прилавках покупателям предложат весь ассортимент вкусностей для праздничного стола: куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасу и копчености, соления и квашения. Плюс фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общепита.
Копыльское райпо к ярмарке подготовилось основательно: несколько видов куличей, множество готовой кулинарной продукции и колбасные изделия из своего цеха.
– В куличи добавляли мак, изюм, цукаты, украшали посыпкой и помадной заливкой. Поэтому на наших прилавках есть и традиционные изделия, и оригинальные. Также решили разнообразить и по весу. Есть и маленькие, и куличи по килограмму и даже по два, – приглашает к прилавкам ярмарки первый заместитель председателя организации Наталья Конончик. – Цены у нас демократичные, к тому же 6–7 наименований будет на акции.
Также на ярмарке организуют для гостей и площадку, где можно будет перекусить. В меню фуд-трака – блюда, приготовленные на гриле и мангале, свежая выпечка, горячие напитки и многое другое.
Завтра ярмарка будет работать с 11:00 до 19:00, а 1 мая – с 9:00 до 16:00.
Фото: архив БЕЛТА
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