Завтра европейские эксперты посетят площадку строительства БелАЭС

Как сообщалось ранее, наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий: землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. В том числе широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.По итогам этой работы национальный регулятор – Госатомнадзор МЧС подготовил Национальный план действий, который содержит 23 мероприятия с установленными сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Здесь обобщены как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и европейской партнерской проверки. Причем часть из них, отметили в Минэнерго, уже выполнена. В том числе аспекты, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.