Завтра европейские эксперты посетят площадку строительства БелАЭС

С 16 по 18 декабря 2020 года эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку строительства БелАЭС. Произойдет это, рассказали sb.by в пресс-службе Минэнерго, в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.
– В состав группы войдут эксперты из Бельгии, Австрии, Германии, Украины. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
Как сообщалось ранее, наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие «запасов безопасности» над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий: землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. В том числе широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.
По итогам этой работы национальный регулятор – Госатомнадзор МЧС подготовил Национальный план действий, который содержит 23 мероприятия с установленными сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Здесь обобщены как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и европейской партнерской проверки. Причем часть из них, отметили в Минэнерго, уже выполнена. В том числе аспекты, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.
– Например, проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости. Также на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке.
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Завтра европейские эксперты посетят площадку строительства БелАЭС
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ