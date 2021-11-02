Завотделением Золотухина о спасении Ромы Когодовского: мы просто работали, не задумываясь ни о чем

Об этом журналистам рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Лариса Золотухина, удостоенная Благодарности Президента. О спасении Ромы Когодовского, ученика Занарочской средней школы, который в апреле этого года вынес из огня своего двухлетнего брата, рассказывает так:



–Такого замечательного результата нам удалось достичь благодаря личному контролю Главы государства. Наш общий успех – это итог слаженной работы большого коллектива: сотрудников службы реанимации, анестезиологии и комбустиологии. И не только их. Я очень благодарна всем нашим коллегам, которые участвовали в лечении мальчика. Лечение было комплексным, очень сложным. Мы победили, и я горжусь нашим коллективом.



Лариса Золотухина вспоминает: было тяжело.



– Но, когда смотрит вся страна, когда мама мальчика с первых дней, несмотря на все наши сомнения, всегда в нас верила, этой вере надо было соответствовать. Мы просто работали, не задумываясь ни о чем: ни о себе, ни о сне… Надо сказать откровенно, что это был самый сложный ребенок в нашей работе, и я считаю, что общее старание, общее коллективное стремление помочь и сыграло свою исключительную роль. И, конечно же, сам мальчик и его мама, которая нас вдохновляла и нам помогала. А помогла она нам очень здорово.