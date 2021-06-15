Завораживающие виды водохранилища Птичь - аэровидео

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Рукотворное озеро расположено на реке Птичь в 16 км от Минска. Вблизи – небольшие еловый и сосновый лесные массивы, оборудована пляжная зона, в водохранилище можно купаться. Водоем является одним из популярных мест летнего отдыха минчан и местных жителей. На берегу расположен Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту. В летний сезон здесь проходят тренировки воднолыжников и престижные соревнования. Также экстремальный спорт доступен для любителей и обычных отдыхающих. В водохранилище водится много рыбы, что привлекает любителей рыбной ловли в любое время года.