Завод «Ветразь» запустил новый электромонтажный цех

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БЕЛТА

Инвестиционный проект реализован в этом году. На его строительство было направлено более 1,9 млн рублей.В новый цех перенесен действующий электромонтажный участок, что позволяет решить проблему дефицита площадей, связанную с увеличением численности персонала, и существенно улучшить условия труда работников. В 2021 году здесь планируется установить новое оборудование – установку лазерной резки и гибочный станок. С их запуском предприятие сможет в 1,5 раза увеличить объем производства продукции (антивандальных кнопок и панелей вызова).Предприятие «Ветразь» основано в 1996 году. В настоящее время на заводе работает 82 человека. За январь – ноябрь объем производства промышленной продукции вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11 млн рублей. По итогам года данный показатель ожидается на уровне 107,6%, рентабельность продаж – 9,6 %.