Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов

РУП "Завод газетной бумаги" осваивает производство нового вида продукции – бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, сообщает БЕЛТА.
– Уже получена первая партия бумаги-основы. Она прошла необходимые исследования. Шкловская бумага-основа поступила на белорусские плитные заводы ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Речицадрев» для подтверждения ее технических параметров. Бумага будет использована в производстве ламинированных древесных плит, – поделились в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».
Актуальность этого проекта обусловлена вводом в эксплуатацию новых и модернизацией существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Отечественные производители древесных ламинированных плит нуждаются в бумаге-основе, которая будет скреплять нижние и верхние декоративные слои плит.
– Запустив производство такой продукции у нас в стране, мы решим вопрос импортозамещения сырья и материалов, используемых в производстве древесных плит. С выходом на проектные мощности предприятие сможет в полной мере удовлетворить потребности деревообрабатывающей отрасли страны в декоративных видах бумаги. Появится и возможность экспорта новой продукции на зарубежные рынки, – пояснили в "Беллесбумпроме".
На Заводе газетной бумаги доделали бумагоделательную машину, установленную в 2016 году по инвестиционному проекту. В итоге получили продукт с более высокой добавленной стоимостью. С 2017 года на новом производстве изготавливается офсетная, беленая упаковочная и мешочная бумага. Сырье для этой продукции – сульфатная беленая целлюлоза, которую выпускает Светлогорский ЦКК.
Эти виды бумаги востребованы и на внутреннем, и на внешнем рынке – более 80% продукции экспортируется. При этом добавленная стоимость ниже, чем та, которую можно получать, если выпускать на этом же оборудовании бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов – ламинированных древесных плит (для производства мебели или ламината).
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Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов
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Фото: Сергей ЛОЗЮК