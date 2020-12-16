Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов

– поделились в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».Актуальность этого проекта обусловлена вводом в эксплуатацию новых и модернизацией существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Отечественные производители древесных ламинированных плит нуждаются в бумаге-основе, которая будет скреплять нижние и верхние декоративные слои плит.– пояснили в "Беллесбумпроме".На Заводе газетной бумаги доделали бумагоделательную машину, установленную в 2016 году по инвестиционному проекту. В итоге получили продукт с более высокой добавленной стоимостью. С 2017 года на новом производстве изготавливается офсетная, беленая упаковочная и мешочная бумага. Сырье для этой продукции – сульфатная беленая целлюлоза, которую выпускает Светлогорский ЦКК.Эти виды бумаги востребованы и на внутреннем, и на внешнем рынке – более 80% продукции экспортируется. При этом добавленная стоимость ниже, чем та, которую можно получать, если выпускать на этом же оборудовании бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов – ламинированных древесных плит (для производства мебели или ламината).