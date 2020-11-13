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Завершился первый этап зарыбления озер Брестской области

В Брестской области прошел первый этап зарыбления озер, сообщили в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».


– Зарыбление карпом озера Ореховское в Малоритском районе и озера Кончицкое в Пинском районе прошло в целях улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости водоемов, а также эффективности использования членских взносов рыболовов-любителей, РГОО БООР, – проинформировали в организации. – В озеро Ореховское вселено 1000 кг карпа – 4739 штук, в озеро Курманово – 215,2 кг (1020 штук).

В ближайшее время состоится второй этап зарыбления данных озер, а также водохранилищ Дубенецкое и Нетчин. Зарыбление осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей – членов РГОО «БООР».

Зарыбление водоемов проходит и на территории Национального парка «Беловежская пуща».


– Ежегодно в рамках выполнения рыболовно-биологического обоснования лесоохотничье хозяйство «Выгоновское» проводит зарыбление своих водоемов – озер Выгоновское и Бобровичское, а также канала Огинского, – проинформировали в природоохранном учреждении. – 10 ноября было произведено зарыбление озера Выгоновское в следующем объеме: карп двухлеток в количестве 17 302 штуки, общий вес – 3893 кг, щука сеголеток в количестве 1323 штуки, общий вес – 565 кг, сом двухлеток в количестве 151 штука, общий вес – 142 кг.

По предварительным оценкам, на территории ЛОХ «Выгоновское» фаунистическое разнообразие представлено, в частности, более чем 30 видами рыб. Угодья хозяйства представляют собой идеальное место для водно-болотной дичи (кряквы, нырков, бекаса и др.). Выгоновское и Бобровичское озера представляют собой остаток так называемого «Ясельдинского моря» – огромного водного пространства площадью около 800 тыс. кв. км, возникшего при таянии ледника. В результате оттока воды после прорыва русла Припяти к Днепру водоем исчез, а от него остались лишь единичные озера. Площадь Выгоновского озера составляет 26 кв. км – это третий по площади естественный водоем Полесья. Оно находится на водоразделе рек Щара и Ясельда (бассейны Немана и Днепра). Площадь Бобровичского озера, расположенного в бассейне реки Гривды, составляет 9,4 кв. км. Из аборигенных видов наиболее обычны щука, окунь, плотва, ерш, лещ, линь, красноперка. После зарыбления появились карп, карась, белый амур, толстолобик.

Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»
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