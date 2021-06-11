С 3 по 11 июня на базе военного комиссариата Могилевской области проходили военные сборы и мобилизационные учения. Всего в них участвовало более 120 человек. Сегодня прошла торжественная отправка солдат домой и присвоение им очередных воинских званий.
Военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин отметил:
– На плацу нашего областного сборного пункта проходит финальный этап мобилизационных учений с военными комиссариатами Могилевской области. В течение двух недель военнообязанные были призваны на сборы, прошли этап боевого слаживания, затем на протяжении недели выполняли задачи по предназначению. В крайний день, когда они будут уволены в запас после прохождения сборов, мы говорим им слова благодарности за службу, вручаем наиболее отличившимся очередные награды, воинские звания. Сегодня же военнообязанные убудут к своим родным и близким. Всего призывали на сборы около 120 человек, из них 35 – офицеры, остальные солдаты рядового звания. По предварительной оценке Министерства обороны, все справились на отлично. Такие сборы необходимы, чтобы напомнить военнообязанным о практических навыках.
Капитан запаса Вячеслав Швец поделился своими впечатлениями от сборов:
– Уволился с Вооруженных Сил в 2010 году. До сих пор с ностальгией вспоминал эти времена. На таких сборах освежаешь в памяти старые знания, восполняешь пробелы, встречаешь своих сослуживцев. Все рады друг друга видеть. Коллектив слаженный, поэтому задачи, которые ставятся, выполняются более качественно. Есть такое понятие, как взаимовыручка. Во время учений прошли этап боевого слаживания. Хочу сказать, что умения не растерял. Считаю, такие сборы помогают восполнить навыки, которые уже были приобретены.
Фото Мариам ТАБАГАРИ
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Завершились мобилизационные учения с военными комиссариатами Могилевской области
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