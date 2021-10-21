Завершены экспертизы по уголовному делу об убийстве в Круглянском районе. Дело направляется в суд

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве жителя Круглянского района. Об этом рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

11 апреля в сарае двухквартирного жилого дома обнаружили пенсионера 1954 года рождения с множественными телесными повреждениями в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия медиков, он умер на месте.

Следственно-оперативной группой с привлечением специалистов Белыничского межрайонного отдела ГКСЭ при проведении осмотра места обнаружения потерпевшего и прилегающей территории были изъяты следы и объекты, которые направили на судебные экспертизы. Сотрудники милиции задержали подозреваемого, 22-летнего местного жителя.

Следователи УСК по Могилевской области возбудили уголовное дело. Установлено, что утром нетрезвый парень подошел к пенсионеру, во время разговора возник конфликт. Парень избил односельчанина руками и ногами до потери сознания, затащил в сарай и покинул место преступления.

Экспертизами установлено: смерть наступила от тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки и конечностей, осложнившейся развитием травматического шока. Согласно выводам эксперта, телесные повреждения образовались в результате не менее 35 травматических воздействий тупыми твердыми предметами.

Проведена судебная трасологическая экспертиза сапог 22-летнего сельчанина. Следы обуви на месте происшествия оставлены подошвой левого сапога задержанного.

Эксперты-биологи на одежде потерпевшего обнаружили биологический материал обвиняемого. В отношении парня проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. При совершении инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело изучено прокурором и будет направлено в суд.

Фото предоставлено управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

