Завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала, что 11 июня прошлого года 20-летний житель Могилева находился в командировке в Новополоцке. Вечером он выпивал спиртное и в одной из соцсетей познакомился с местной жительницей – 16-летней девушкой. Он предложил новой знакомой встретиться на городской площади, потом отправиться в магазин и отдохнуть у реки Западная Двина.По данным следствия, во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, сам скрылся.Утром парень вспомнил о произошедшем и вернулся к реке. Там он обнаружил тело девушки в воде и разбросанную одежду. Собрав вещи погибшей в пакет, он уехал в Могилев. Когда он был в пути, с ним уже пытались связаться милиционеры. Приехав в родной город, подозреваемый понял, что его личность и причастность к преступлению уже установлены. 12 июня он отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для дачи признательных показаний, где и был задержан.Во время допроса он пытался запутать сотрудников правоохранительных органов и уйти от ответственности. Причину совершения преступления объяснить он не мог, ссылался на провалы в памяти тем вечером. Вину свою он отрицал.Во время следствия первоначальная версия задержанного была опровергнута собранными доказательствами. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения в магазине и парке. Также была изучена переписка мужчины с потерпевшей. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, в том числе генотипоскопической и психолого-психиатрической, проведенных экспертами ГКСЭ.По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.Могилевчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч. 3 ст. 166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) УК. Мужчина заключен под стражу. Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.Фото из материалов уголовного дела