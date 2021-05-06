Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия

В ходе расследования установлено, что 41-летний гражданин России в сентябре 2020 года на территории своей страны приобрел для дальнейшей реализации два автомата Калашникова, шесть пистолетов, два глушителя, патроны, взрыватель ручных гранат, корпус ручной осколочной гранаты. В начале сентября россиянин на личном автомобиле с находящимся в нем арсеналом приехал в Беларусь, после чего спрятал оружие и боеприпасы в тайнике на территории Минского района.Для реализации своего умысла мужчина вступил в сговор с 25- и 23-летними минчанами, при этом четко определил роли каждого. Последние организовывали за вознаграждение поиск покупателя, вели переговоры, определяли время, место, способ передачи огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов. Цену озвучивал организатор.рассказали в СК.Реализовать свой преступный умысел обвиняемым не удалось – их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Организатор был задержан около тайника на территории Минского района вблизи МГООЦ "Лидер", а в дальнейшем установлены и остальные участники. Следователь провел осмотр участка местности, в ходе которого была изъята сумка с боеприпасами. По изъятым объектам назначены необходимые экспертные исследования.В центральном аппарате ГКСЭ проведен ряд судебных экспертиз. По результатам судебных баллистических экспертиз установлено, что пистолеты и автоматы изготовлены самодельным способом путем внесения изменений в конструкцию и относятся к нарезному огнестрельному оружию. Исследуемые патроны и приборы для бесшумной стрельбы по результатам судебных экспертиз относятся соответственно к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия и компонентам огнестрельного оружия. Судебные эксперты-генетики центрального аппарата ГКСЭ также установили совпадение генотипа задержанного гражданина с биологическим материалом, выявленным на объектах в ходе осмотра места происшествия. Следователи изучили и приобщили к материалам уголовного дела и иные заключения судебных экспертиз. Кроме того, изучено содержимое мобильных телефонов мужчин, допрошены свидетели.По результатам расследования всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 295 (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, компонентов огнестрельного оружия, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) УК, кроме этого организатору – 41-летнему россиянину – предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, незаконные приобретение, перевозка и ношение компонентов огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 333-1 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов, взрывных устройств) УК.Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.