70-летний мужчина совершил преступление в отношении милиционера из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Утром 27 июля 2020 года в кабинет начальника ОГАИ УВД Брестского облисполкома вошел 70-летний мужчина, достал пиротехническое изделие, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Милиционер быстро среагировал и сумел избежать ранения.
Установили, что мужчина пришел мстить за то, что ему были назначены штрафы за административное правонарушение.
Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Фото СК
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Завершено расследование уголовного дела о нападении на начальника межрайонного отдела ГАИ
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