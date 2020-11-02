Завершено расследование уголовного дела о нападении на начальника межрайонного отдела ГАИ

Утром 27 июля 2020 года в кабинет начальника ОГАИ УВД Брестского облисполкома вошел 70-летний мужчина, достал пиротехническое изделие, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Милиционер быстро среагировал и сумел избежать ранения.Установили, что мужчина пришел мстить за то, что ему были назначены штрафы за административное правонарушение.Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.Фото СК