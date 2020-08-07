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  2. Завершено расследование разбойных нападений на ювелирный магазин «Яхонт» и частные дома в Минске и Минском районе

Завершено расследование разбойных нападений на ювелирный магазин «Яхонт» и частные дома в Минске и Минском районе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая с 2014 по 2019 год совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе.


В ходе расследования установлено, что преступная деятельность фигурантов носила продолжительный характер. Возглавлял группу 37-летний минчанин. Преступникам инкриминируется совершение трех краж, одна из которых в особо крупном размере, и пяти разбойных нападений на частные дома и организации в Минске и Минском районе.

Так, еще в 2014 года с территории склада индивидуального предпринимателя в агрогородке Ждановичи был похищен сейф с деньгами. Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей, проинформировали в Следственном комитете.

Объектом ограбления стал также частный дом в Центральном районе Минска. За жильем потенциальных жертв велось долгое наблюдение, собиралась информация о распорядке дня хозяев.



В конце 2018 года была создана организованная группа для совершения разбойных нападений, в связи с чем преступники приняли решение о необходимости ее вооружения.

С апреля по июль 2019 года злоумышленники совершили еще три разбойных нападения в Советском и Первомайском районах столицы, в том числе хищение боеприпасов.

Места, где совершались кражи и разбойные нападения с 2014 по 2019

Финальным эпизодом в их преступной деятельности стало нападение на столичный ювелирный магазин «Яхонт» на улице Киселева.

В частности, 17 августа 2019 года группировкой было совершено ограбление столичного ювелирного магазина «Яхонт». Двое злоумышленников применили газовый баллончик, заковали продавцов в наручники, после чего разбили витрины и похитили золотые ювелирные изделия. Всего было украдено товара более чем на миллион рублей.

По подозрению в совершений преступления были задержаны двое мужчин 37 и 38 лет, а также 44-летний мужчина, причастный к совершению иных преступлений. В ходе следствия со дна Свислочи было извлечено пишущее устройство с камер видеонаблюдения магазина "Яхонт", которое мужчины забрали во время совершения разбойного нападения.

Для ограблений фигуранты использовали газовое оружие и металлические монтировки. В некоторых случаях использовали также пневматическое оружие визуально схожее с пистолетом «Макарова». С их помощью наносили побои собственникам или угрожали им, отметили в СК. У собственников таким образом выбивали сведения о местонахождении денег и драгоценностей.


Общий ущерб, нанесенный членами группировки, составил более 1 млн 300 тысяч рублей. Участникам вооруженной преступной группы предъявлены обвинения.

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