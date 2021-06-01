Завершено расследование дела об ограблении банка в Петриковском районе

Происходившее зафиксировал сотрудник службы безопасности банка по видеонаблюдению. Информация тут же пошла в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали тем же вечером в заброшенном здании. При себе у него были деньги, пистолет, камуфляжная амуниция.Житель Мозыря не признавался, но его опознала по голосу сотрудница банка. В деревне нашлись свидетели, которые зафиксировали неоднократное появление незнакомца. Нашлись и другие вещдоки, подтвердившие, что мужчина планировал ограбление. В отношении него возбудили уголовное дело за разбой и хранение оружия., – сообщает