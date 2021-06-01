Ограбление было совершено 29 марта. Мужчина в камуфляжной одежде напал на сотрудницу отделения банка в Копцевичах, когда та собиралась на обед. Он ударил ее и связал скотчем. Воспользовался связкой ключей, открыл сейф и забрал 1301 доллар и 3005 рублей.
Происходившее зафиксировал сотрудник службы безопасности банка по видеонаблюдению. Информация тут же пошла в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали тем же вечером в заброшенном здании. При себе у него были деньги, пистолет, камуфляжная амуниция.
Житель Мозыря не признавался, но его опознала по голосу сотрудница банка. В деревне нашлись свидетели, которые зафиксировали неоднократное появление незнакомца. Нашлись и другие вещдоки, подтвердившие, что мужчина планировал ограбление. В отношении него возбудили уголовное дело за разбой и хранение оружия.
– Дело расследовано, направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Опубликовано:
949
Завершено расследование дела об ограблении банка в Петриковском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter