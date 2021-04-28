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Завершено расследование дела о жестоком убийстве женщины в Крупском районе

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Женщину убил ее же супруг, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 


В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года в городском поселке Холопеничи Крупского района между супругами – 46-летним мужчиной и 43-летней женщиной –возникла ссора, в ходе которой муж нанес жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами и кочергой. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы на следующий день. 

Семейно-бытовые конфликты между супругами случались и ранее, агрессор не единожды поднимал на свою жену руку. Следствием установлено шесть подобных фактов причинения ей побоев – с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, в состав которой входили специалисты Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ. Обнаружены и изъяты одежда потерпевшей, кочерга и другие вещественные доказательства. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы головы, туловища и конечностей в виде множественных повреждений внутренних органов, сопровождавшихся травматическим шоком. 


В отношении мужчины судебными экспертами Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился. Действия фигуранта квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 1 ст. 154 (истязание) УК.

Первоначально обвиняемый утверждал, что жену сбила машина. Он даже рассказал, что, обнаружив ее на проезжей части, отвел домой. Но потом заметил, что она пила спиртное, разозлился и нанес ей несколько ударов. На следующий день пострадавшую обнаружили ее коллеги, они и вызвали бригаду скорой помощи. В реанимационном отделении она успела сообщить, что ее избил муж.

Материалы переданы прокурору для направления в суд. Стало известно, что люди часто замечали на женщине следы рукоприкладства.  В разговорах со знакомыми она не отрицала, что ее избивал муж, но в милицию заявить так и не решилась. 

Следствие обращает внимание: факты домашнего насилия могут перерасти в трагические факты смерти. При наличии подобных ситуаций следует немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением.  
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