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  2. Завершена реконструкция центральной аллеи парка «Тиволи»

Завершена реконструкция центральной аллеи парка «Тиволи»

Зеленая зона отдыха, расположенная на улице Матусевича в Минске, среди многоэтажных жилых домов, все больше соответствует своему итальянскому тезке — городу близ Рима, окруженному оливковыми рощами, именем которого и стали называть места, где можно отдохнуть и поиграть.

Реконструкция главной аллеи парка началась в октябре прошлого года. Теперь здесь появилось восемь мест для отдыха, соединенных красивыми извилистыми тропинками. Два из них оборудованы беседками, остальные  качелями, скамейками. Для маленьких посетителей предусмотрены две детские площадки с игровыми комплексами для разных возрастных категорий. Они уложены травмобезопасной плиткой, покрытой мягкой резиновой крошкой, а также ограждены, так что никто самовольно не ускользнет с родительских глаз. Чтобы детям не было скучно, стенки украшены рисунками по мотивам любимых сказок.

Поклонников спорта порадует площадка для мини-футбола со специальным модульным покрытием, которое зимой может стать основанием для открытого ледового катка.

— Заменено покрытие центральной аллеи: вместо так называемого каменного отсева уложена мелкоштучная плитка, а для создания безбарьерной среды использована тактильная плитка. Поскольку грунт здесь глинистый, под пешеходными дорожками уложены капилляропрерывающие и изолирующие прослойки — чтобы дорожки не просели, не вспучились. Обустроено новое наружное освещение с красивыми торшерами. Территория парка озеленена: засеян газон вдоль аллеи, высажено 470 деревьев, более тысячи экземпляров кустарников, однолетних и многолетних цветов рассказал Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой».  В планах нашего предприятия  сделать краше еще много уголков Минска.

Жители густонаселенного района с удовольствием осваивают новинки благоустроенного парка.  

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