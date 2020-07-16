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Завершается строительство нового авиатерминала в мультимодальном комплексе «Бремино-Орша»

Новая полоса расположена в  «Бремино-Орша» – мультимодальном промышленно-логистическом комплексе.

Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте подробно рассказали о преимуществах комплекса. Цель «Бремино-Орша» – привлечь промышленные предприятия для размещения производств ближе к рынкам сбыт. Комплекс расположен на пересечении двух рынков сбыта – европейском и российском. Авиатерминал поможет оптимизировать логистические пути для поставки как сырья, так и производственных товаров.

 Мы создали все необходимые объекты логистической инфраструктуры для развития трансграничной торговли, – отмечает Костеневич Владимир, начальник МПЛК «Бремино-Орша»– Новый автомобильный терминал, который введен в эксплуатацию в феврале 2019 года, обеспечивает оптимальные условия для быстрой обработки и перемещения 1,8 млн тон грузов в год. В административно-бытовом корпусе терминала разместились службы таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также таможенные представители, страховые агенты и другие организации, связанные с логистикой. В настоящее время завершается строительство второго складского здания класса А площадью 10 000 кв. м.

В поселке Болбасово предусмотрено развитие двух секторов – промышленного и логистического. В промышленном запланировано разместить производства бытовой техники и электроники, фармацевтической продукции и препаратов, пищевых продуктов, автозапчастей, парфюмерии и косметики, бытовой химии, ювелирных изделий. 

Отличительной чертой мультимодального комплекса «Бремино-Орша» является наличие международного грузового аэродрома Орша. В настоящее время завершается строительство нового авиатерминала и сопутствующей инфраструктуры, что обеспечит обработку, хранение, таможенное оформление авиационных грузов, таких как почтовые оформления, скоропортящиеся, фармацевтические и ценные товары.

В пределах промышленной зоны для организации торговли произведенными товарами создается Международный торговый городок. Здесь уже приступили к проектированию этого объекта. Торговля в Международном торговом городке будет осуществляться по принципу многоканальности – это подход к торговле, подразумевающий одновременное использование всех физических (офлайн) и цифровых (онлайн) каналов коммуникаций.

Владимир Костеневич рассказал,что в этом году запустили в промышленную эксплуатацию систему маркировки обуви средствами идентификации Российской Федерации. При запуске системы проведена маркировка более 40 тыс. пар обуви.

– Речь идет о новой модели информационного взаимодействия, – уточнил Костеневич. – Мы доработали наше программное обеспечение, интегрировав его с Государственной информационной системой маркировки товаров Российской Федерации. Теперь импортеру достаточно будет при заказе кодов маркировки выбрать в личном кабинете системы наш склад в качестве места маркировки товаров. Это значительно облегчит и ускорит процесс маркировки, позволит оперативно осуществлять обмен информацией в защищенном режиме, а также оптимизировать стоимость оказываемых услуг.

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Фото: Кристина Хилько
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