Завершается разработка проекта концепции развития системы образования страны до 2030 года. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал сегодня на итоговой коллегии ведомства.
– Сейчас мы работаем над концепцией развития системы образования до 2030 года. В основу будут положены поручения Главы государства, VI Всебелорусского народного собрания. Планируем в ближайшее время опубликовать проект документа на сайте министерства. Впоследствии –вынести его на рассмотрение Республиканского педагогического совета, который планируем провести в августе. Здесь с педагогической общественностью страны примем эти концептуальные подходы.
Министр отметил, что главные принципы системы образования страны останутся неизменными. Это государственно-общественный характер управления, социальная справедливость, равный доступ к образованию и повышение его качества.
Основной целью, подчеркнул глава ведомства, согласно программе социально-экономического развития страны на пятилетку будет развитие человеческого потенциала.
– Этот посыл звучал и на Всебелорусском народном собрании. Это самое главное достояние и тот драйвер возможного развития нашей экономики, которые напрямую зависят от образования. Так что если мы сегодня выстроим систему образования под потребности экономики, подготовку соответствующих кадров, инновационный путь развития, цифровую экономику, то очевидно, что человек сыграет ключевую роль для нас, для страны, не обладающей большими природными запасами углеводородов. Это очень важный фактор для экономического роста.
Фото: архив БЕЛТА
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Завершается разработка проекта концепции развития системы образования страны до 2030 года
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