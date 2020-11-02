Как сообщили в Министерстве связи и информатизации, будет представлен в новом формате единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), который позволит общаться гражданину и государству в цифровом мире. Для этого разработана система аутентификации – проверки личности человека через программное обеспечение.
Фото носит иллюстративный характер
К платформе электронного правительства уже подключено большое количество государственных информационных систем. Буквально на днях начнется ее тестирование. Доступ к платформе физических лиц обеспечат ID-карты.
Следующий этап – перевод в электронный вид максимального количество административных процедур. Сейчас на едином портале электронных услуг для физических лиц организовано виртуальное прохождение 51 процедуры, в ближайшие два года к ним должны добавиться еще 300.
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Завершается работа по созданию платформы электронного правительства
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Фото: Александр КУШНЕР