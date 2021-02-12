Заведующий сектором по делам религий и национальностей Гродненского облисполкома: 90,7% респондентов Гродненщины оценивают религиозную ситуацию как спокойную и благополучную

По данным социсследований, 90,7% респондентов Гродненщины оценивают религиозную ситуацию как спокойную и благополучную, отметил после выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании заведующий сектором по делам религий и национальностей Гродненского облисполкома Владимир Скрипко:



– Слушая выступление Президента на VI Всебелорусском народном собрании, укрепился в уверенности, что политика нашего государства направлена на поддержание и упрочение межконфессионального мира и согласия в обществе. Ее эффективность проверена временем и подтверждается данными социологического исследования, проведенного в 2020 году, в соответствии с которыми 90,7% респондентов Гродненской области оценивают религиозную ситуацию как спокойную и благополучную.

Гродненская область имеет свою конфессиональную специфику. В регионе проживают представители 16 религиозных направлений, действует 514 религиозных организаций, в том числе 486 общин. Духовную деятельность осуществляют 554 священнослужителя.



Тенденция последних лет свидетельствует о том, что действующие религиозные организации направляют свои усилия не на количественный рост, а ориентируются на качественную работу внутри религиозных общин, на социальное служение и благотворительную деятельность. Большое внимание со стороны священнослужителей уделяется работе с детьми.



В области практикуются разные формы взаимодействия с религиозными организациями. В облисполкоме, горрайисполкомах проходят встречи руководства органов исполнительной власти с духовенством различных конфессий.



У государственных и религиозных организаций есть общие цели – это духовное совершенствование людей, нравственное здоровье общества, мир и согласие в семьях. Для достижения их государство оказывает помощь религиозным организациям. Сегодня они, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 571, освобождены от обложения земельным налогом и налогом на недвижимость, имеют льготы по оплате за коммунальных услуг, оказываются им и другие виды помощи.



И в дальнейшем, опираясь на многовековые традиции мирного сосуществования разных конфессий на нашей земле, органы власти в сотрудничестве с религиозными организациями будут способствовать в нашем обществе открытому диалогу и развитию толерантности и веротерпимости.