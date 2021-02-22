Обзоры эпидемиологических и клинических исследований, проведенные в разных странах, показывают, что группы населения, у которых традиционно наблюдается дефицит либо недостаточность витамина D (в первую очередь это пожилые люди, особенно проживающие в учреждениях социального типа (дома престарелых), а также азиаты, представители негроидной расы и этнические меньшинства), являются теми же самыми группами, которые в наибольшей мере пострадали от COVID-19. Кроме того, по словам кандидата медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирины Вальчук, увеличение времени, проводимого людьми в закрытых помещениях в связи с изоляционными мероприятиями и социальным дистанцированием, особенно в осенне-зимний период, еще в большей мере создает дефицит контакта кожи с УФ-лучами. Так что определенная часть населения может просто не получить необходимый физиологический уровень витамина D. Здесь уже возраст не играет роли, в группе риска может оказаться каждый.
– В настоящее время доказана защитная роль витамина D для профилактики острой инфекции дыхательных путей, в том числе и COVID-19. Однако употребление биологически активных добавок холекальциферола целесообразно начинать при высоком риске возникновения этого заболевания (контакты первого и второго уровней, группы профессионального и клинического риска), еще до начала клинических проявлений инфекции, – уточнила специалист.
Кроме того, Ирина Вальчук напомнила о пользе аскорбиновой кислоты, которая участвует в защите организма от бактериальных и вирусных инфекций. Суточная норма витамина С для взрослого человека составляет 80–90 мг/сутки. А вот в качестве противовирусной профилактики она может быть увеличена до 500–1000 миллиграммов в день.
Фото: pixabay.com
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Заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирина Вальчук: доказана защитная роль витамина D для профилактики COVID-19
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