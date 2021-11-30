Затмение, влияние Нептуна и ретро-Венера: астролог поделилась прогнозом на декабрь

Декабрь порадует множеством астрологических событий, начиная с затмения и заканчивая переходом Венеры в ретроградное движение. Об этом астролог Анастасия Воскресенская рассказала в новой публикации на своей странице в Instagram.
4 декабря ожидается важное событие – солнечное затмение.
– Месяц начинается ярко. Само по себе затмение ничего страшного и негативного не несет. Аспекты мягкие, однако, еще с самого коридора затмений многих может штормить. Эмоциональность может быть повышена. Это затмение позволит обновиться, выйти в совершенно другие темы, это некая точка 2021 года (неочевидная с первого взгляда, но энергетически важная), которая выводит нас в новое информационное поле и готовит к 2022 году, – пояснила она.
По словам специалиста, в начале следующего месяца Нептун будет статичен. Это даст
повышенную чувствительность.
– Он мутный товарищ, любит путать, с толку сбивать, иллюзии строить и всячески размазывать. Кроме того, такой активный Нептун может подкидывать проблемы со сном. Кому-то может постоянно хотеться спать, в то врем как другие будут спать много, но все равно не высыпаться. Сны могут быть особенно яркие, следим и записываем в дневник свои наблюдения. Накануне затмения – особенно. Хорошее время для работы с психологом, занятий творческих – музыка, поэзия, живопись, – написала эксперт.
Она также добавила, что до затмения нежелательны любые серьезные финансовые вложения и начинания – энергия убывает. Потом получить хороший плодотворный результат будет непросто.
– С середины месяца вновь актуальным становится квадрат Урана с Сатурном, причем продолжение их столкновения мы увидим и в 2022-м. Да, это та самая борьба старого и нового, мнений, взглядов, свобод и ограничений, – подчеркнула астролог.
Говоря о декабрьском соединении Венеры с Плутоном, Анастасия Воскресенская отметила:
– Здесь речь идет о страстях. Стараемся не ревновать своих половинок на пустом месте и не бить семейные сервизы. Свою страсть и энергию лучше направить в занятия творчеством, танцами.
О последнем в этом году полнолунии, которое ожидается 19 декабря, астролог пообещала написать отдельно.
20 декабря начинается период ретроградной Венеры.
– Ее влияние вы можете почувствовать намного раньше. Вместе с пыльной коробкой елочных игрушек можно достать и коробку с бывшими возлюбленными. Вновь актуальными могут стать старые интересы, увлечения, душевные привязанности.
Астролог сделала предупреждение:
– Поскольку в это время все будут делать покупки к праздникам, я рекомендую их сделать до периода ретроградности Венеры. Так как покупки, приобретенные в период ретроградности, могут перестать вам нравиться.
Специалист поделилась мнением и о праздновании Нового года:
– Я уже видела много постов о том, как правильно одеться и накрыть стол, чтобы символ следующего года Тигр вас защитил. Это смешно. Одевайтесь так, как душе угодно, и стол накрываем, чтобы было вкусно. Всем чудесного декабря!