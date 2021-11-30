Затмение, влияние Нептуна и ретро-Венера: астролог поделилась прогнозом на декабрь

4 декабря ожидается важное событие – солнечное затмение.– пояснила она.По словам специалиста, в начале следующего месяца Нептун будет статичен. Это дастповышенную чувствительность.– написала эксперт.Она также добавила, что до затмения нежелательны любые серьезные финансовые вложения и начинания – энергия убывает. Потом получить хороший плодотворный результат будет непросто., – подчеркнула астролог.Говоря о декабрьском соединении Венеры с Плутоном, Анастасия Воскресенская отметила:О последнем в этом году полнолунии, которое ожидается 19 декабря, астролог пообещала написать отдельно.20 декабря начинается период ретроградной Венеры.Астролог сделала предупреждение:Специалист поделилась мнением и о праздновании Нового года: