Застройка с отсрочкой: площадку переселяемого столичного автобусного парка пока перепрофилировать не будут

Территория, высвобождаемая в результате переезда столичного автобусного парка № 4 ГП «Минсктранс» в районе улиц Козлова и Платонова в тихом центре города, не будет сразу отдана под новую застройку — это следует из информации Минского городского центра недвижимости (МГЦН).

На 17 апреля МГЦН запланировал проведение открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений, изолированных помещений и машино-мест, находящихся в государственной и иной собственности. В перечне предлагаемых объектов — 4 помещения на площадке АП № 4 ГП Минсктранс». Первое предлагается использовать под мойку автомобилей; второе — под производственные цели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, склады, иные цели, возможные на данном объекте; третье — под производственные цели, склады и т. п.; четвертое — под производственные цели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, склады и другие подобные цели.

— Срок аренды — до момента сноса либо смены собственника здания, но не более 3 лет: перспектива сноса здания согласно генерального плана застройки, — говорится в примечании.

Как сообщалось ранее, 31 января на улице Гинтовта в столичном микрорайоне Уручье состоялась церемония открытия многофункционального депо городского общественного транспорта на 220 единиц техники. Сюда переедет подвижной состав автобусного парка № 4, который до этого располагался на улице Козлова. В дальнейшем планируется корректировка и перераспределение функций депо между другими филиалами ГП «Минсктранс» с целью сокращения нулевых ездок. Данный объект был передан «Минсктрансу» в 2017 году, после того как строительство не завершил инвестор.

Проект детального планирования территории в границах ул. Захарова — Чапаева — Платонова — Козлова — ландшафтно-рекреационной зоны был представлен на общественное обсуждение еще в 2014 году. На данной территории располагается немало производственных объектов — ОАО «Белгипс», Минский комбинат хлебопродуктов, филиал ОАО «Минскдрев», Минский инструментальный завод, автобусный парк № 4. Шесть лет назад представитель УП «Минскградо», представляя проект, заявил, что несколько объектов будет вынесено за черту города. В частности, это касается ОАО «Белгипс»: для него была подготовлена площадка в Гатово. Кроме того, с насиженных мест должны были съехать автобусный парк и филиал ОАО «Минскдрев».

На освободившихся площадках планировалось построить многоквартирное жилье и обслуживающие объекты. Территорию рядом с железной дорогой предполагалось отдать общественным и административным зданиям — они защитят новых жильцов от ненужного шума. Общественно-административные функции должна получить и территория по улице Андреевской после того, как откуда уберут склады. Существующую же застройку вдоль улице Захарова планировалось сохранить в неизменном виде, как и березовую рощу неподалеку от жилых домов. Рядом намечено проложить продолжение второго транспортного кольца.