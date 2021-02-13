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Заснеженный Минск. ФОТОФАКТ

Нынешняя зима радует снежным покровом. И хотя метеорологи уверяют, что ничего аномального в этом году не происходит, даже в городе по утрам бывает сложно пройти до остановки транспорта. Вот и на завтра местами по стране снова прогнозируются осадки. А сегодня фотокорреспонденты sb.by прошли по заснеженному Минску и увидели не только сугробы, но и жителей столицы, которые откликнулись на призыв помочь коммунальным службам в расчистке дорог и тротуаров.














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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Сергей МИЦЕВИЧ
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