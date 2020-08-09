Заслуженный тренер Беларуси по футболу Вячеслав Сиваков: уверенность в будущем – это очень важно

Заслуженный тренер Беларуси по футболу Вячеслав Сиваков из Гродно, принявший участие в выборах Президента в воскресенье, исходил из того, что в нашей стране чтят прошлое, заботятся о настоящем и уверенно смотрят в будущее.

– Я – ребенок войны. Мне едва исполнилось три года, когда на нашу землю пришли фашисты. Лишений хватало… Сполна познал горе и голод. В семью пришли похоронки: отец и старший брат погибли на фронте, защищая Родину от оккупантов. Теперь мне 82, и все положительные изменения происходили и происходят на моих глазах. Страна расцветает. И, честно говоря, хочется пожить подольше, чтобы увидеть, как развивается дальше моя любимая Беларусь. Важно, что у нас чтят прошлое, заботятся о настоящем и уверенно смотрят в будущее. Все-таки уверенность в будущем – это очень важно, одно из самых главных чувств. У нас она есть. Вот за то, чтобы так оставалось и в дальнейшем, я сегодня и проголосовал.