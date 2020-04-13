Защитными костюмами, масками и деньгами — как на Могилевщине помогают медикам

Партию комплектов костюмов для защиты медицинского персонала Могилевской больницы № 1 передала областная организация РОО «Белая Русь». Всего медучреждению планируется передать около 300 защитных комплектов.

— Наша организация решила подставить плечо и помочь медикам в борьбе с опасным вирусным заболеванием, — отметил председатель Александр Горошкин. — На сегодняшний день организация собрала и перечислила более 4 тысяч рублей. На эти средства были закуплены костюмы, которыми медработники будут пользоваться не только в период борьбы с коронавирусом, но и в своей повседневной работе. Также деньги пойдут на приобретение необходимых для работы врачей материалов.

Центр творчества «Эверест» и Совет территориального самоуправления микрозоны № 13 создали бригаду по пошиву защитных масок. Первая партия уже отправилась в Могилевскую поликлинику № 5.





Группа компаний «Серволюкс» передала Министерству здравоохранения 50 тысяч масок-респираторов FFP2. Средства индивидуальной защиты закуплены в Китае и доставлены в Беларусь рейсом Пекин —Минск. Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением COVID-19.





Следующую партию, которая будет в два раза больше, «Серволюкс» готовит на 15 апреля.

Предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Харлантьев оказал финансовую помощь своей малой родине. Благодаря этому реанимационное отделение Шкловской районной больницы в самые короткие сроки разделили на две необходимые зоны. Теперь пациенты, получающие неотложную медицинскую помощь, находятся по отдельности.

Фото: octmogilev.gov.by/





