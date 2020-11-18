Защита Ефремова предложила артисту просить президента России о помиловании

, – рассказал Андрей Алешкин.Адвокат также добавил, что через неделю вновь навестит Ефремова, когда виновного в ДТП со смертельным исходом переведут из СИЗО в колонию.Напомним, в понедельник стало известно, что Андрей Алешкин подписал с актером новое соглашение, согласно которому он снова будет защищать актера.Фото: пресс-служба Мосгорсуда