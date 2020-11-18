Андрей Алешкин, вновь ставший адвокатом актера Михаила Ефремова, предложил артисту просить президента России о помиловании, сообщает ТАСС.
– Я эту мысль [о помиловании] ему озвучил, я думаю, что он даст ответ на этот вопрос, – рассказал Андрей Алешкин.
Адвокат также добавил, что через неделю вновь навестит Ефремова, когда виновного в ДТП со смертельным исходом переведут из СИЗО в колонию.
Напомним, в понедельник стало известно, что Андрей Алешкин подписал с актером новое соглашение, согласно которому он снова будет защищать актера.
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
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Защита Ефремова предложила артисту просить президента России о помиловании
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