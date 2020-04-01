Защищают ли прививка БЦЖ и ежегодная вакцинация от гриппа при коронавирусе?



Многих родителей интересует: стоит ли вести ребенка в школу после весенних каникул?

— Однозначно вести! — говорит Елена Богдан. — Здоровый ребенок должен ходить в детский коллектив. Если же есть какие-либо вирусные инфекции, то надо оставаться дома. Больной ребенок не должен посещать бабушек и дедушек, ведь они всегда находятся в зоне риска и всегда тяжело переносят любую вирусную инфекцию.

Мыло или дезинфицирующее средство?

— Если у вас есть возможность выбора, то однозначно помыть руки с мылом. Если нет — обработать дезинфицирующим средством. Как только вы возвращаетесь из общественных мест, транспорта, магазина, обязательно помойте руки!

Появилась информация о том, что все те, кто получал прививку БЦЖ, либо переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, либо вообще ей не заражаются. Так ли это?

— Клинически доказанных рекомендаций на этот счет нет. Для нашей страны прививка БЦЖ не новая: вакцинировано около 97% населения, она есть в нашем национальном календаре прививок. Если будут какие-либо рекомендации от ВОЗ по ревакцинации населения, то соответствующие меры мы, конечно же, примем.

Говорят, что ежегодная прививка от гриппа тоже помогала переносить COVID-19 легче…

—На сегодня у нас есть цель проанализировать эти данные среди пациентов с инфекцией — были ли они привиты от гриппа и как это повлияло на течение заболевания. Но сегодняшнее количество заболевших пока не позволяет сделать такую выборку: маленькое число, это люди разных возрастов… Возможно, ВОЗ предложит нам в рамках клинических наблюдений обсудить этот вопрос, мы сможем представить свои данные, чтобы посмотреть это на большой выборке.

Инфекция новая: никто не знает, как лечить?

— Не соглашусь с тем, что нет препаратов, которые лечат коронавирусную инфекцию. Есть препараты, которые помогают облегчить состояние больного и предотвратить развитие тех необратимых симптомов, которые могут развиваться при заболевании. Проанализировав рекомендации и опыт наших зарубежных коллег, мы включили их в наши клинические протоколы: это препараты для лечения вируса иммунодефицита человека, лечения малярии, ювенильного ревматоидного артрита (у определенной группы пациентов после обследования на специальные маркеры их назначаем). Вместе с ВОЗ мы анализируем весь тот опыт, который сегодня существует, и применяем его.