Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в видеоформате, проинформировали в пресс-службе Кремля.
«10 декабря Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия «планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг».
Также повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Фото: БЕЛТА