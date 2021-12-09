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  2. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в видеоформате

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в видеоформате, проинформировали в пресс-службе Кремля.


«10 декабря Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия «планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг».

Также повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.

Фото: БЕЛТА
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