Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате

Завтра состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Оно пройдет в онлайн-формате с участием глав государств ЕАЭС, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, Председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.

По словам официального представителя, в повестке – 10 вопросов.

– Главам государств ЕАЭС будет доложено о ходе выполнения поручений в части подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

Также в повестке – вопрос о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

– Напомню, что общие рынки энергоресурсов ЕАЭС должны заработать до 1 января 2025 года.Также члены Высшего совета рассмотрят вопросы глобальной климатической повестки ЕАЭС.Кроме того, планируется обсудить изменения в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Комиссии. Планируется рассмотреть ряд кадровых вопросов, – резюмировала Ия Малкина.

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