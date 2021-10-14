Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в Алматы

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) пройдет 10 декабря в Алматы. Такую новость сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам состоявшегося 14 октября заседания ВЕЭС, которое прошло в онлайн-формате, пишет ТАСС.
«Главы государств достигли договоренности провести 10 декабря 2021 года в Алматы следующее заседание ВЕЭС, а также первый Евразийский экономический форум «Экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений», – сказано в сообщении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на заседании ВЕЭС 14 октября первым и перечислил приоритетные направления интеграционного строительства от нашей страны. Подробности – здесь.
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