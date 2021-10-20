Заседание внеочередной конференции Белорусской ассоциации каноэ состоялось в НОК

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 20 октября состоялось заседание внеочередной конференции общественного объединения «Белорусская ассоциация каноэ». Об этом проинформировала пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В работе мероприятия приняли участие Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, председатель ОО «Белорусская ассоциация каноэ» Валентин Байко, представители региональных структурных подразделений, тренерский и административный состав ассоциации.
Основным вопросом мероприятия стало обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов в спортивном цикле 2017-2021 гг., в частности, соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в программе Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020.
Фото: НОК