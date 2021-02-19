Заседание суда по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял судья. Ходатайство о слушании дела в закрытом режиме заявила сторона обвинения, обосновав необходимостью разглашения врачебной тайны. Адвокаты и подсудимые высказались против. Суд, приняв во внимание обоснование государственного обвинителя, поддержал это предложение.
Напомним, суд Московского района в здании Дома правосудия в Минске сегодня начал рассмотрение уголовного дела о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении. Обвиняемые – редактор отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерина Борисевич и врач – анестезиолог-реаниматолог УЗ "ГК БСМП" Минска Артем Сорокин. Согласно материалам следствия, Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко. При этом Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона "О здравоохранении" составляла врачебную тайну, а она не была лицом, имеющим право на ее получение и распространение, добавили в надзорном ведомстве.
Также сообщалось, что Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.
Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли" был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.
Оксана ВОЛКОВА
Фото: БЕЛТА
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