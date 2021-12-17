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  2. Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 21 декабря в штаб-квартире Содружества

Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 21 декабря в штаб-квартире Содружества

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ состоится 21 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Информация об этом опубликована на сайте Исполнительного комитета СНГ.


Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них – подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве, выполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ в 2021 году.

Постоянные полномочные представители также рассмотрят вопрос подготовки предложений в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Кроме того, на заседании пойдет речь об итогах деятельности Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ в 2021 году и предложениях в план его работы на 2022 год с учетом приоритетных задач развития СНГ.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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