Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 21 декабря в штаб-квартире Содружества

Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них – подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве, выполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ в 2021 году.Постоянные полномочные представители также рассмотрят вопрос подготовки предложений в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 8 апреля 2022 года в Душанбе.Кроме того, на заседании пойдет речь об итогах деятельности Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ в 2021 году и предложениях в план его работы на 2022 год с учетом приоритетных задач развития СНГ.