На нем рассмотрели и утвердили ряд проектов различных документов, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
В мероприятии приняли участие не только главы оборонных ведомств вооруженных сил стран – участниц ОДКБ, но и генеральный секретарь Организации Станислав Зась, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Как уточнили в ведомстве, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин довел до сведения участников заседания информацию относительно ситуации, складывающейся в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.
Также на заседании рассмотрели и утвердили несколько проектов различных документов: Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ; Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года; Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла»; а также проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов ОДКБ».
Фото: "Ваяр"
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Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ прошло в формате видео-конференц-связи
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