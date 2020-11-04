Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции, пишет БЕЛТА.
"Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и обсудят План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", – рассказали в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним относятся три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.
Намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций – межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения вместе с планами мероприятий по их реализации.
Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2021–2022 годы.
Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ. Традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов Содружества.
Фото: архив БЕЛТА
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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции
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