Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в формате видеоконференции

Началось заседание Совета глав правительств СНГ. Оно проходит в формате видеоконференции под председательством Республики Узбекистан. Такой формат выбран из-за складывающейся эпидемиологической ситуации в странах Содружества. Нашу страну представляет Премьер-министр Роман Головченко.
Ключевой вопрос, вынесенный на обсуждение, – план мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года. Это достаточно обширный документ, который включает более 300 пунктов. Что важно, в нем – максимально конкретные мероприятия, нацеленные на укрепление и повышение конкурентоспособности экономик наших стран, разработку новых кооперационных и инфраструктурных проектов, развитие цифровизации экономики, реализацию научно-технического и образовательного потенциала, развитие атомной энергетики.
Если говорить о самой стратегии, то ее главы правительств утвердили еще на прошлом заседании в конце мая. Ее цель – создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей как в рамках СНГ, так и с другими государствами и международными организациями. Выполнение Стратегии будет осуществляться на основании планов, разделенных на два этапа: 2021–2025 и 2026–2030 годы.
Что касается других вопросов повестки сегодняшнего заседания, то, как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним относятся три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.
Намечено также подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций – межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения – вместе с планами мероприятий по их реализации.
Кроме того, планируется утвердить План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов и План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы.
Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.
Традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.
Фото: ru.wikipedia.org
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Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в формате видеоконференции
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