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  2. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 15 октября в формате видео-конференц-связи

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 15 октября в формате видео-конференц-связи

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.


В проекте повестки дня встречи значатся 11 вопросов. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2022 году. Предполагается, что председателем в СНГ в следующем году станет Казахстан.

На саммите также планируется принять заявление глав государств – участников СНГ в связи с 30-летием Содружества. Главы государств рассмотрят также и, как ожидается, подпишут такие документы, как заявление о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и заявление о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и решение о руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, а также принять решение об объявлении города Комрат (Молдова) культурной столицей СНГ в 2023 году.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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