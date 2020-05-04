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  2. Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате

Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 12 мая в режиме видео-конференц-связи, передает БЕЛТА.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, обсудят широкий круг вопросов о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества по ключевым направлениям.

На заседании планируется рассмотреть реализацию Плана многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2019 год и утвердить аналогичный план на 2020-й. В подготовленный проект документа традиционно включены темы, касающиеся координации позиций государств Содружества в рамках членства в ООН, взаимодействия с другими международными организациями, информационной сферы, противодействия новым вызовам и угрозам, разоружения, а также внешнеполитического планирования и контроля над вооружением. Предложено провести консультации по североамериканской и латиноамериканской проблематике, сопряжению интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, взаимодействию в сфере экологической дипломатии, а также в МАГАТЭ и ЮНЕСКО.

Значительная часть документов, включенных в проект повестки дня заседания СМИД, касается гуманитарной сферы. В частности, будет рассмотрен проект Стратегии международного молодежного сотрудничества на 20212030 годы. Принятие документа позволит консолидировать усилия органов государственной власти, молодежных общественных и иных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики, органов отраслевого сотрудничества СНГ по созданию благоприятных условий для международного молодежного взаимодействия.

Министры иностранных дел рассмотрят также проект Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества. Согласно документу, он будет представлять собой сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров.

Кроме того, на заседании СМИД СНГ будет представлен проект Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021—2030 годы. Ожидается, что документ будет способствовать консолидации усилий органов государственной власти стран СНГ, национальных туристских организаций и других субъектов туристской индустрии. Проект Стратегии развития сотрудничества государств Содружества в области физкультуры и спорта на 20212030 годы, также вносимый на рассмотрение СМИД, ориентирован на углубление процессов взаимодействия, расширение партнерских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Государства СНГ намерены развивать взаимодействие в сфере культуры. В связи с этим на рассмотрение СМИД СНГ вносится проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 20212025 годы.

В силовой блок вопросов включен проект Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции, призванного повысить эффективность национальных усилий и сотрудничества в данном направлении. Помимо этого, на рассмотрение глав внешнеполитических ведомств будут представлены документы, касающиеся взаимодействия в сферах гуманитарного разминирования и урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества, создания совместной системы связи вооруженных сил государств СНГ. Российская Федерация предложила внести в проект повестки дня заседания СМИД дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел Содружества об укреплении роли международного права.

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