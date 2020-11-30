Заседание СМИД ОДКБ пройдет 1 декабря в онлайн-формате

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 1 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
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"В повестке дня встречи – состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также ключевые аспекты деятельности организации. Будут подведены итоги председательства России в организации, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества", – говорится в сообщении.
В заседании глав МИД стран ОДКБ также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
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