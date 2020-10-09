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  2. Заседание парламента Кыргызстана состоится 10 октября

Заседание парламента Кыргызстана состоится 10 октября

На его повестке – утверждение режима чрезвычайного положения в Бишкеке и рассмотрение кандидатур на пост премьер-министра страны, сообщает информационное агентство АКИpress.


Заседание пройдет в государственной резиденции «Ала Арча».

Указ о введении в столице режима ЧП президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 9 октября. Это сделано для обеспечения безопасности граждан и стабилизации общественно-политической ситуации в городе. Согласно конституции, должен утвердить указ президента о введении ЧП в отдельных местностях страны не позднее, чем через три дня, или отменить его.

4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа прошли 4 партии из 16 участвовавших. Вечером понедельника недовольные результатами выборов граждане собрались на митинг в Бишкеке – протесты продолжаются до сих пор. 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. Сегодня, 9 октября, Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.

Фото: pixabay.com
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