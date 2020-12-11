Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции

В Беларуси активно используются передовые научно-исследовательские приемы ведения селекционно-племенной работы, включая и молекулярно-генетические исследования в области племенного животноводства, позволяющие значительно увеличить достоверность мониторинга ценности сельскохозяйственных животных, а также повысить эффективность селекционного процесса в целом. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на заседании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.
На заседании рассмотрены и другие актуальные направления деятельности АПК. При обсуждении упрощения процедур ввоза сельхозтоваров отмечено, что их реализация ведется в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Ввозные таможенные пошлины, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры не применяются. Все это способствует росту экспорта. Отмечена заинтересованность в увеличении взаимной торговли Беларуси и стран СНГ, а также готовность белорусской стороны к активному участию в интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля для упрощения процедур перемещения сельхозтоваров между государствами СНГ.
Проанализировано сотрудничество в области рыбохозяйственного комплекса и развития аквакультуры. По данным РУП «Институт рыбного хозяйства», наиболее тесные отношения у нас установлены с Российской Федерацией. Достигнуто соглашение о выделении Республике Беларусь на 2020 год квот вылова рыбы в исключительно экономической зоне РФ (Балтийское и Баренцево моря), проанализирована эффективность совместных мероприятий по охране рыбных ресурсов на трансграничных водных объектах, разработаны предложения по подготовке кадров рыбохозяйственного профиля, развитию переработки рыбной продукции и научно-техническому сотрудничеству.
На заседании рассмотрены также вопросы сотрудничества стран СНГ в области развития овощеводства, сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственных наук и научного обеспечения АПК, цифровой экономики и некоторые другие.
Фото: БЕЛТА
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Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции
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