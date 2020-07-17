Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске - впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате, сообщили в пресс-службе организации.





Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.

"На саммите предстоит рассмотреть ход реализации Соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. Также в повестке - комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах Союза", - проинформировали в пресс-службе.

Планируется обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.

Также стороны намерены рассмотреть карту развития агроиндустрии ЕАЭС и индустриализации Союза. "Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по Союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга".

ФОТО: eurasiancommission.org