Заседание Евразийского межправсовета пройдет 5 февраля в Алматы. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото: архив БЕЛТА
– 5 февраля планируется провести заседание Евразийского межправительственного совета. Оно пройдет очно в Алматы. Одновременно состоится цифровой форум Digital Almaty, в рамках которого запланировано выступление председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
Также она сообщила, что 29 января пройдет первое в этом году заседание Совета ЕЭК.
– Будет подниматься вопрос переноса срока вступления в силу технического регламента "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Совет ЕЭК также рассмотрит вопрос пополнения перечня товаров, которые допускаются на территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов при помещении их под процедуру временного ввоза.
Ия Малкина проинформировала, что по предложению России в перечень предлагается включить морские суда, которые используют для проведения геологоразведочных работ.
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Заседание Евразийского межправсовета пройдет 5 февраля в Алматы
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