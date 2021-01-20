Заседание Евразийского межправсовета пройдет 5 февраля в Алматы

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БЕЛТА

Также она сообщила, что 29 января пройдет первое в этом году заседание Совета ЕЭК.Ия Малкина проинформировала, что по предложению России в перечень предлагается включить морские суда, которые используют для проведения геологоразведочных работ.