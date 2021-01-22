Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов сегодня встретился с министром сельского хозяйства, председателем таджикской части белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Зиёзода Сулаймоном Ризои. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
«Стороны обсудили вопросы проведения в текущем году очередного заседания межправительственной комиссии в городе Душанбе, а также сопутствующих двусторонних мероприятий», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Фото посольства Беларуси в Таджикистане
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Заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии планируется провести в этом году в Душанбе
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